Il caso dello ‘sportello antirazzista’. Il Comune chiarisce su iter e costi: "Totalmente finanziato dalla Ue"

"L’affidamento del servizio non prevede per legge e non ha previsto nei fatti il coinvolgimento della giunta. La scelta del gestore è avvenuta con regolare e imparziale procedura tecnico-amministrativa tramite una manifestazione di interesse pubblica". Il Comune puntualizza sul discussissimo ‘sportello antirazzista’ aperto di recente nella sede di Mondinsieme in via Marzabotto. Una risposta alle opposizioni, ma anche a una serie di articoli di ‘24Emilia’ che adombravano su presunte irregolarità nell’affidamento alla Dimora d’Abramo. "Alcune affermazioni possono generare gravi e sostanziali fraintendimenti", premette il municipio in una nota nella quale si illustra l’iter.

"Va precisato fin da subito che l’assegnazione del servizio a un soggetto terzo e titolato non ha – come la legge dispone – in nulla coinvolto la parte politica, ovvero nessun membro della giunta. Ogni ricostruzione dei fatti o illazione che affermi il contrario, dando adito a gravi fraintendimenti, non trova fondamento nelle norme e non trova riscontro nei fatti. La procedura tecnico-amministrativa seguita dall’Amministrazione comunale ha invece aggiunto ulteriori garanzie di trasparenza e imparzialità. Infatti, sebbene la norma preveda la possibilità di affidare l’incarico di gestione in maniera diretta, tale assegnazione è avvenuta previa pubblicazione di un avviso esplorativo per indagine di mercato, un Invito a manifestare interesse rivolto al Terzo settore, aprendo la procedura agli operatori in possesso dei requisiti necessari. Sulla base delle proposte pervenute, è stata scelta la società cooperativa Dimora d’Abramo in virtù delle sue consolidate e riconosciute competenze in materia".

Inoltre piazza Prampolini precisa che lo sportello antirazzista "è stato aperto nell’ambito del progetto Cities (che mira a proteggere e promuovere i diritti ed i valori sanciti dai Trattati dell’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali". Infine sui costi: "La gestione è stimata in 23mila euro, coperto integralmente dal finanziamento dell’Unione Europea. Dato che l’entità economica è notevolmente “sotto soglia”, cioè inferiore all’importo di 140.000 euro previsto dalla legge, sarebbe stato possibile un affidamento diretto, ma ciononostante non è stato fatto".