Il caso di via Ruggero da Vezzano: "Promessi i lavori entro il 2026"

Vai Ruggero da Vezzano: l’amministrazione promette interventi di manutenzione entro il 2026. "È stata discussa martedì in consiglio comunale l’interpellanza civica presentata dai cittadini di Canali in merito alla condizione critica della strada della frazione di Canali – riferiscono Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia (Coalizione Civica) –. La via, stretta e scarsamente manutenuta, collega il territorio di Albinea con il quartiere cittadino del Buco Magico e con via San Marco, rappresentando una scorciatoia molto utilizzata". Nonostante l’elevato traffico, "la manutenzione è da anni del tutto insufficiente". I residenti denunciano buche profonde, avvallamenti, cunette pericolose, mancanza totale di illuminazione pubblica e una vegetazione invasiva che cresce ai margini e invade la carreggiata, creando una situazione di pericolo per automobilisti, ciclisti e pedoni.

"Durante la seduta consiliare, l’assessore ai lavori pubblici Raffaella De Franco ha riconosciuto che l’amministrazione è pienamente a conoscenza delle criticità – continuano i consiglieri – e ha assicurato che entro il 2026 verrà realizzato un intervento complessivo di rifacimento del manto stradale, accompagnato da sistemi per il rallentamento del traffico e il miglioramento della sicurezza stradale".

I cittadini promotori dell’iniziativa, Giuseppe Baldi, Barbara Baldi e Sebastiano Stivala, hanno espresso in sala la propria esasperazione per una situazione divenuta ormai intollerabile: "Per troppo tempo siamo stati ignorati. Finalmente il tema è arrivato in consiglio comunale, ma ora servono atti concreti". Dal canto loro, De Lucia e Aguzzoli, hanno ribadito l’impegno a seguire da vicino l’evoluzione del caso.