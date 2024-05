Il caso Foti: "Un’impostura". L’avvocato attacca anche i giudici

"Un’impostura politico-mediatico-giudiziaria". Nel suo nuovo libro, l’avvocato Luca Bauccio definisce così la vicenda di Claudio Foti, lo psicologo di Torino da lui difeso e di cui la Cassazione ha confermato l’innocenza nel processo con rito abbreviato, scaturito dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano. A Reggio è in corso il processo con rito ordinario per 17 imputati: "Nè angeli nè demoni. Che definizioni poco serie - scrive Bauccio -. Spero che ci si possa liberare presto e per sempre di questa incivile denominazione". L’opera, intitolata ‘Il lupo di Bibbiano. Il processo a Claudio Foti, la gogna, l’assoluzione. La leggenda che ha sconvolto l’Italia’ (collana BeHopeBooks), ha raggiunto nei giorni scorsi la prima posizione in tre sezioni Amazon (discorsi, scienze politiche e assistenza sociale). Sarà presentato a Reggio il 17 maggio, in un incontro al centro sociale Rosta Nuova (dalle 18.15 alle 21.30) in cui anche Foti parlerà del proprio libro ‘Bibbiano: dubbi e assurdità’.

L’avvocato, già autore di un’opera sulla diffamazione, cita giornalisti, e anche colleghi psicologi, che parlarono di Foti usando termini duri e perentori, che rivelavano certamente lo choc collettivo scaturito allora dall’inchiesta sui bambini, ma che non rispettavano la persona e la presunzione di innocenza: "mente malata", "abusologo", "uomo nero" che dava i figli alle coppie gay. Nel libro si cita anche la responsabilità che gli avrebbe attribuito per casi di suicidio Selvaggia Lucarelli, nota influencer che l’avvocato ha di recente querelato e a cui Foti chiede 320mila euro. Lei in gennaio aveva ribattuto che "l’unico fine della divulgazione di questo fatto è alimentare una campagna mediatica contro di me". L’autore non risparmia la giustizia. In testa al libro, Bauccio cita il giudice per le indagini preliminari che parlò di Foti nell’ordinanza cautelare come "tipico autore per convinzione; ciò si desume dalla saccente presunzione, priva di qualsiasi deviazione dal dubbio incrollabile di essere dalla parte della ragione, con la quale commenta durissimamente l’inchiesta giornalistica ‘Veleno’". E attacca anche il giudice dell’udienza preliminare che lo condannò in primo grado a 4 anni - poi Foti fu assolto in Appello - per abuso d’ufficio e lesioni gravi, cioè aver causato disturbi mentali, a una paziente 17enne a cui faceva psicoterapia, senza dargli le attenuanti generiche: "L’uomo - commenta Bauccio - alla prima condanna a 68 anni era troppo incline al delitto perché gli venissero concessi i benefici riservati dalla legge a chi poi non è particolarmente pericoloso".

Alessandra Codeluppi