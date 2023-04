Il caso Manfreda sotto la lente "Ma Casina non è come Brescello"

"Mi dispiace tanto. È una situazione surreale, una storia che fa male a me e ora anche all’intero paese, alla comunità di Casina".

Parla con un filo di voce, lentamente. Si capisce che il morale è sotto i tacchi.

L’ex assessore Tommaso Manfreda, geometra, titolare di un’impresa edile esclusa dalla white listo, ha già letto la novità: la prefettura ha istituito una commissione allo scopo di valutare se la ’ndrangheta abbia trovato una sponda nel Municipio di Casina. Gli atti, entro pochi mesi, saranno trasmessi al Ministero. Il rischio è quello di un commissariamento, una Brescello bis.

Manfreda, cosa ne pensa?

"Sono dispiaciuto. Spero che alla fine uscirà come abbiamo cercato di operare, sempre in modo trasparente e onesto, alla luce del sole".

Ricapitoliamo. Alla sua impresa cosa è stato contestato?

"Di aver fatto fare dei lavori a un subappaltatore. Nel periodo in cui l’ho utilizzato era iscritto alla white list. Si è arrivati ad analizzare la sua regolarità contributiva, ma queste informazioni per me non erano facili da trovare".

Una sua cugina ha sposato il figlio di Antonio Falbo.

"Le dico che mi trovo a vivere questa situazione per via di parentele lontane, cose di cui non ho neanche la più pallida idea. Ma io non ho nessun collegamento con la ’ndrangheta. Io sono nato qui e cresciuto qui da genitori calabresi. E mi sento emiliano. La mia sfortuna è che dopo essermi diplomato come geometra ed essermi iscritto al collegio, ho intrapreso questa attività lavorativa in edilizia, che adesso è vista, tra virgolette, come un po’ ’a rischio’. E, adesso, dopo tanti anni, mi trovo bloccato all’improvviso".

C’è qualcosa che si pente d’avere fatto? Per esempio quel ricorso al Tar che mirava a mettere in discussione il ’patto di legalità’ voluto da tutti gli enti locali.

"Io mi sono affidato ai legali. Ma il ricorso al Tar, che peraltro non è ancora arrivato al giudizio di merito, non voleva cancellare il patto di legalità, che sicuramente è uno strumento valido".

A cosa mirava?

"Voleva evidenziare che qualcosa va rivisto. Non può essere che da un mese all’altro, senza nessuna condanna, non si possa lavorare non solo per il pubblico, ma anche per il privato. La legge nazionale parla di stop ai lavori pubblici e basta".

La sua impresa...

"Posso terminare i lavori nei cantieri avviati. Lavorerò ancora qualche mese e poi basta".

Preoccupato?

"Così si porta un’azienda alla morte. Io le ho dedicato tutta la mia vita, ho fatto corsi sul risparmio energetico, ho vari collaboratori e quattro dipendenti della mia età, di 40-45 anni, con figli minori".

La gente di Casina la sostiene o no?

"Assolutamente sì. Sto passando un periodo molto difficile. I cittadini di Casina mi stanno incoraggiando".

Che spiegazione si dà?

"Mi hanno visto nascere e crescere, sanno che ho sempre cercato di lavorare nel modo più onesto possibile".

E i suoi ex colleghi di giunta?

"Li vedo tutti demoralizzati. È stato un duro colpo per tutti. Mi dispiace veramente tanto per la comunità di Casina. Questo è un paese tranquillo, che non può essere associato ad un mondo che ha avuto altre storie. Brescello non è Casina. Qui nessuno ha mai sentito parlare di delinquenza, di minacce o estorsioni. Mi dispiace veramente tanto. Possibile che per una parentela tra cugini, debba pagare io? È un incubo, spero che finisca presto".

Andrea Fiori