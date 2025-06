Il caso Manifatture San Maurizio: "La Regione cosa intende fare?"

Difendere i posti di lavoro dell’azienda Max Mara di Reggio Emilia. A chiederlo è un’interrogazione, in Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, del Partito democratico a firma Elena Carletti (prima firmataria) e Maria Laura Arduini in cui si ricorda come "nei giorni 21 e 23 maggio 2025 si è svolto uno sciopero particolarmente partecipato fra le 220 lavoratrici della Manifattura San Maurizio S.r.l., azienda del gruppo Max Mara con sede a Reggio Emilia, promosso dalla Filctem Cgil territoriale".

"La mobilitazione è stata accompagnata da una denuncia pubblica, da parte delle lavoratrici coinvolte, delle gravi condizioni lavorative cui sarebbero sottoposte all’interno dello stabilimento e l’iniziativa sindacale ha costituito una mobilitazione storica, trattandosi del primo sciopero dal 1980, indetto a seguito di una serie di criticità denunciate dalle maestranze e dalle rappresentanze sindacali" aggiungono Carletti e Arduini.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta "quali iniziative intenda intraprendere, nei limiti delle proprie competenze, affinché l’azienda garantisca condizioni lavorative conformi ai principi costituzionali e il pieno rispetto dei diritti contrattuali e sindacali e se intenda promuovere un tavolo istituzionale, coinvolgendo le parti sociali, l’Ispettorato territoriale del lavoro e gli enti competenti, per accertare il rispetto delle normative vigenti, dei diritti sindacali e delle tutele delle lavoratrici".

La vicenda della Manifattura San Maurizio ha interessato ieri anche la discussione in consiglio comunale (ne parliamo nell’articolo d’apertura, ndr), con i consiglieri di Coalizione Civica schierati contro l’approvazione del progetto del Polo della moda Max Mara.