Il ’caso’ mercato coperto I giovani sono felici I più grandi delusi "Sembra un aeroporto"

Uno scontro tra generazioni. Pochi eventi come il mercato coperto hanno suscitato interesse e reazioni nei reggiani, ma forse l’immagine più giusta per riassumerli è questa. In 48 ore si è sentito di tutto: "Un centro commerciale". "I Petali". "Dura poco". "Impossibile fare meglio". "Bello, ci piace". "Diseducativo". "Una bestemmia". "Il duty free di un aeroporto". "Un autogrill". A tenere banco è l’evidente mancanza di prodotti tipici e di valorizzazione della gastronomia locale e non a caso sembra che i più soddisfatti siano i giovani. Ai più grandi resta, invece, una gran delusione.

Alida e Giulia, due signore, si guardano attorno un po’ spaesate in cerca di cibo. Quando vedono una piadina fanno un sospiro di sollievo, ma escono comunque a mani vuote. "Forse è perché mio figlio sta a Ravenna – dice Alida –, mi aspettavo qualcosa di diverso, del fresco, verdura, carne e pesce. Invece sembra di essere sotto allo stadio". Giulia sospira: "Avrei apprezzato dell’erbazzone o delle chizze. Questo posto non fa per noi, sarà l’età". Una coppia sulla sessantina è appena entrata: "Sono Gianni, lei Velia. È di Modena". Nella città dell’Albinelli qualcosa di mercati coperti ne sanno: "Sapevo di questo progetto, sono venuta a vedere cosa saltava fuori ma ho trovato un fast food". Il reggiano è arrabbiato: "Non c’è niente di tradizionale, quei pochi posti che ci sono non possono nemmeno fare la pasta fresca". Velia ha molte critiche: "Che caduta di stile le piantine finte, basterebbero un po’ d’acqua e di luce. I dipendenti non sono curati, una commessa deve stare in piedi 8 ore e non le hanno dato nemmeno uno sgabello". Valentina è più giovane, avrà circa trent’anni: "Sono medico, sarò di parte ma questo posto insulta l’educazione alimentare. All’asilo si vieta ai bimbi di portare la torta di compleanno per comporla con la frutta, poi gli facciamo trovare il tempio del junk food? Ed è tutto automatizzato, con i commessi nemmeno si parla".

All’inaugurazione si è detto che il mercato coperto vuole attirare gli universitari. I giovani sono in netta minoranza ma qualcuno c’è: "Siamo venuti da Alberobello per studiare – dicono Danilo e Flavio (foto sopra) – e abitiamo qui a pochi passi. Abbiamo sentito dell’apertura e siamo venuti a vedere". Flavio è entusiasta: "Non ci aspettavamo tanto! Per le pause tra una lezione e l’altra è ideale, non potevamo chiedere di meglio". Anche Stefano e Giada, universitari, apprezzano: "Poco tradizionale? Va bene lo stesso. La varietà è un vantaggio, si può venire in gruppo e ognuno prende ciò che gli va". Un uomo elegante si guarda intorno con fare circospetto: "Sono un curioso che ha sentito solo critiche sui social, volevo vedere con i miei occhi. Per me è ben fatto". Dice di essere titolare di uno dei ristoranti più famosi della città: "Sto valutando di investire qui. I reggiani hanno una mentalità un po’ provinciale, non accettano di pagare 7-8mila euro per vendere qui e dopo è chiaro che viene gente da fuori. Invece l’idea è buona, porterà gente in centro".

Francesco Fantuzzi, di Reggio Città Aperta, ha varie proteste, partendo dalla più frequente: "Non ci sono prodotti tipici e Rinnna, sbandierata come presidio di reggianità, è presente in veste temporanea. Dovrebbero rendere noti i criteri di ammissione agli spazi". A suo dire è sbagliata tutta la visione: "Sarebbe stato un atto coraggioso e di visione puntare sulle botteghe artigiane, anziché sul commercio compulsivo rivolto soprattutto ai giovani".

Tommaso Vezzani