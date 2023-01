Il caso Moro visto da Giovanni Ricci

Una serata alla sala espositiva Gino Strada per ricordare il sacrificio della scorta di Aldo Moro nell’agguato di via Fani. Sabato alle 18.30 si terrà un incontro con Giovanni Ricci (foto) che sarà intervistato dal giornalista Adriano Arati. Ricci, presidente dell’associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani, è il figlio dell’appuntato Domenico, autista di Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 insieme ad altri 4 membri della scorta. Un’iniziativa proposta dalla scrittrice Carmen Togni che ha dedicato diverse opere alla figura di Moro: tra queste ‘Il tempo che occorre’ vede la prefazione di Giovanni Ricci.