IL ’CASO’ PORTANOVA

Sul caso Portanova, il calciatore granata condannato in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo, interviene di nuovo l’associazione Nondasola.

In attesa di risposta da parte del tifo granata al nostro invito a un confronto, vorremmo continuare a offrire alla città spunti di riflessione in tema di prevenzione della violenza sulle donne. La mancanza di consenso è ciò che distingue uno stupro da un rapporto sessuale. Ma questa differenza non solo è molto difficile da ricostruire in sede giudiziaria (motivo per cui molti stupri non vengono denunciati, tantomeno condannati), ma non sempre è chiara anche per chi sta vivendo la situazione. E, al di là dei facili stereotipi sulle femministe che odiano i maschi, sappiamo quanto la cultura sessista comprometta soprattutto nei maschi la capacità di ascoltarsi e di ascoltare l’altra. Ancora di più se il rapporto si consuma in gruppo. A questo punto, nei nostri laboratori di prevenzione, i ragazzi obiettano: ’Ma esiste anche il sesso di gruppo a cui la ragazza vuole partecipare!’ Infatti se c’è consenso non c’è problema. Ma non vale pensare: ’Se è stata con altri, vorrà stare anche con me’. Non esiste l’equazione: ’Se le piace il sesso di gruppo, le piacerà anche il sesso con il mio gruppo’. Continuiamo prendendo a prestito le parole dei ragazzi in classe: ’Magari dice di no, ma non è un no tanto convinto. Lei non sembra averne voglia, è vero, ma la faremo ricredere e poi non grida, non si muove, non lotta davvero per impedirlo’. Ci siamo mai chiesti se una ragazza – da sola in una stanza con un gruppo di uomini che pretendono un rapporto sessuale – non si chieda per prima cosa se ne uscirà viva? Noi sappiamo dalle donne accolte che quelle sopravvissute a uno stupro toccano la paura di morire più di ogni altra vittima di violenza. Che il cervello e il corpo si organizzano per non scatenare maggiore violenza di chi è molto più forte. Che in quel momento la priorità assoluta diventa uscirne, viva, possibilmente non massacrata. Silenzio. ’Non ci avevo mai pensato’, ammette coraggiosamente un ragazzo in una classe. ’Ma che ne sapevo io?’ Nessuno che impari a pensare può tornare a obbedire come faceva prima, non per spirito ribelle, ma per l’abitudine ormai acquisita di mettere in dubbio ed esaminare ogni cosa, ci ha insegnato Hannah Arendt.

Associazione Nondasola