Il caso Seta finisce in prefettura. Cgil, Cisl e Uil chiedono il tavolo

Emergenza trasporto pubblico, dopo gli scioperi e "svariati tentativi di far giocare un ruolo attivo a Comune e Provincia" i sindacati si sono rivolti alla Prefettura chiedendo l’apertura di un tavolo. "La situazione del trasporto pubblico locale è al collasso. Turni massacranti per gli autisti, riduzione del numero delle corse, scarsa propensione di Seta al confronto sindacale", dichiarano all’unisono i tre segretari generali di Cgil Cisl e Uil, Cristian Sesena, Rosamaria Papaleo e Roberto Rinaldi. Il tavolo, nei loro intenti, non servirà solo ad affrontare la situazione contingente di grave criticità ma anche per iniziare a delineare quello un futuro diverso per il Tpl. D’altronde la transizione energetica non potrà mai essere efficace se non si iniziano a togliere dalle strade gli autoveicoli privati: ma questo sarà possibile solo se i trasporti pubblici saranno efficienti, convenienti, capillari, puntuali e con orari adatti ai ritmi di vita-lavoro dei cittadini. "In gioco infatti non ci sono solo gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche la qualità di un servizio pubblico essenziale, strategico per il nostro territorio - sottolineano Sesena, Papaleo e Rinaldi - Oltre a ricercare una soluzione alle criticità attuali, è importante impostare un confronto per il futuro alla luce della necessità di un ripensamento complessivo di un’offerta alla cittadinanza sulla mobilità che superi l’attuale sistema di appalti e subappalti spesso al massimo ribasso". Il Tpl è la seconda voce di spesa nel Bilancio della Regione, ma il denaro non è sufficiente e il Governo fa orecchie da mercante. A fronte di turni anche di 14 ore al giorno, un autista ha un guadagno di poco superiore ai 1300 euro al mese; le soste non vengono pagate dalla mezz’ora in su. I turni spesso vengono comunicati giorno per giorno, tant’è che la scorsa settimana su iniziativa dei sindacati e dell’Ispettorato del lavoro, Seta è stata convocata all’Ausl. La fuga dall’azienda è costante: chi può va nel privato, dove il salario è migliore; chi viene dal Sud - dove di recente si sono riaperti i bandi per nuove assunzioni nel Tpl - cerca di ritornare nella propria città, dove il costo della vita è più basso e magari può contare sulla famiglia di origine, una casa di proprietà… In un video pubblicato su YouTube la Cisl ha fatto parlare direttamente i lavoratori che raccontano di turni dalle 6 del mattino alle 9 di sera, di pisolini nella cabina di guida tra una corsa e l’altra, addirittura dell’assenza di toilette dedicate al capolinea della ex Caserma Zucchi. "Questo modo di trattare i lavoratori non è etico", ha dichiarato Gaetano Capozza, segretario Fit Cisl. Ed è proprio di domenica la notizia dell’autista Annarita Paltrinieri che, a 58 anni, deve essere operata per un trauma alla spalla causato dalla guida dei pesantissimi autobus jumbo da 18 metri: ha chiesto di tornare in servizio sui 12 metri, ma l’azienda a detto "no". Anche a fronte di una presunta malattia professionale, nessuna flessibilità.