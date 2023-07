Il ’caso’ Sospeso Cafè "Troppo rumore Impossibile convivere con questo locale"

Una convivenza "impossibile", quella tra il Sospeso Café di piazza Prampolini e l’Hotel Posta di piazza del Monte, sfociata in una causa legale vinta dall’albergo. Troppa confusione tra musica e clienti, ora il bar dovrà chiudere tutte le sere alle 22: il titolare del Sospeso, Mattia Galvano, ha dichiarato in un’intervista al Carlino di volersi spostare fuori dal centro storico.

"Sono senza distesa, ho davanti i tavoli di un concorrente e ora questo", ha spiegato.

La notizia ha creato molto malumore tra i clienti del bar, con tanto di lettere e messaggi di dissenso inviati (via social) direttamente al sindaco, Luca Vecchi.

La risposta dell’Hotel Posta si è fatta attendere qualche giorno: "Riteniamo necessario precisare quanto realmente accaduto" inizia il messaggio a firma del titolare, Umberto Sidoli. "L’Hotel Posta – si sottolinea – esercita l’attività da oltre 500 anni nell’immobile storico noto come ’Palazzo del Capitano del Popolo’". Un primo punto tocca la vocazione stessa del Sospeso, che "ha iniziato l’attività nel 2017 come bar diurno e solo successivamente, a partire dal 2018 ma più in particolare dal 2020 dopo il Covid, ha modificato l’attività in quella di cocktail bar con apertura a partire dalle 18".

La questione si gioca in particolare sotto al portico dove ci sono sia l’ingresso del bar che tre finestre delle camere dell’hotel. "Più e più volte in questi anni l’albergo ha segnalato il disagio per la propria clientela dovuto all’attività rumorosa svolta dal locale fino a tarda notte", precisa Sidoli, che cita "vari incontri al fine di individuare una soluzione che potesse consentire la convivenza tra le due attività", ma "purtroppo i gestori del Sospeso non hanno mai manifestato concreta disponibilità a modificare la gestione in modo da limitare il rumore (dovuto a musica e soprattutto agli avventori)".

Una convivenza che si è dimostrata a quel punto "oggettivamente impossibile – continua – e l’albergo ha subito gravi danni alla propria attività, che ha diritto e interesse ad esercitare e tutelare per i propri clienti".

Quanto alle affermazioni di Galvano circa l’insonorizzazione applicata al soffitto del locale, mentre l’hotel non avrebbe preso misure in nessun modo, "si precisa che l’albergo ha di recente sostituito gli infissi esistenti con altri isolanti – pur non essendo in alcun modo tenuto a farlo né a sostenerne i relativi costi – ma senza risultato utile. Ulteriori interventi non sono possibili trattandosi di immobile storico vincolato".

Il consulente tecnico dell’Arpae che ha effettuato i rilievi fonometrici "ha altresì rilevato che i pochi pannelli fonoassorbenti installati all’interno del Sospeso (peraltro solo di recente, quando il secondo procedimento era già in corso) sono del tutto inutili a mitigare il rumore".

Il primo procedimento legale, riferisce Sidoli, è arrivato a un dunque il 20 dicembre 2022: niente chiusure imposte, ma nemmeno immissioni sonore oltre la normale tollerabilità dalle 22 alle 7. Una limitazione a cui "il Sospeso non ha ottemperato – dice –. Dopo nuove e ulteriori segnalazioni di disturbo nel mese di febbraio l’Hotel Posta è stato pertanto costretto a procedere con ulteriore ricorso".

In questo frangente l’Arpae ha appunto effettuato i rilievi, da cui "è risultato che il rumore generato dal locale supera di gran lunga il limite di legge, e ciò con valori superiori anche di 10 volte (oltre 30 decibel) e non solo di 3 decibel come dichiarato dal signor Galvano". Fermo restando che "la somma di 200 euro è stabilita quale sanzione per la violazione del provvedimento del Tribunale e, pertanto, non costituisce un’alternativa all’apertura del locale, che deve chiudere ogni giorno dalle 22 alle 6 senza alcuna eccezione".

