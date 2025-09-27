Il caso Volley Modena: "Vada a Rubiera gratis"

Il caso del Volley Modena femminile e l’ipotesi che possa giocare a Rubiera continua a infiammare gli animi. L’attesissimo incontro tra Mirco Muzzioli, presidente del Volley Modena, e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba, ancora non c’è stato, e difficilmente ci sarà prima della prossima settimana, anche perché Muzzioli è a Courmayeur per la Presentazione dei Campionati: la situazione è che il presidente del Volley Modena avrebbe sentito ieri mattina l’assessore modenese Bortolamasi, il quale gli ha ribadito che prima di tutto si doveva sentire con Culcasi, e lo doveva fare prima di lunedì. "Io però a parte avere questa conferma dall’assessore – chiarisce Culcasi – non ho sentito nessuno, e solo quando Muzzioli mi chiamerà potrò capire che cosa voglia: mi risulta che l’assessore gli abbia fatto notare che, al di là dei tre giorni di ritardo sulla fatidica data del 20 settembre, lui non mi abbia mai chiamato, né risposto ai miei messaggi, per cui adesso io sono qui che aspetto".

Se l’oggetto del contendere è il costo del contratto, pare che Rubiera abbia offerto il PalaBursi gratis, pur di avere una squadra, dopo lo scioglimento del locale club di B1: "Rubiera gratis? Che ci vada... – sbotta Culcasi – Se l’alternativa è quella, vada pure, io non posso, e non voglio permettermelo, ma non so se il Volley Modena, e Rubiera, sanno quale sia il tipo d’impegno che la Lega di serie A richiede: con la capienza portata a 596 posti, anche i costi che avevo previsto sono cambiati, Il Volley Modena vuole l’impianto praticamente da sabato a domenica sera, e noi ci dobbiamo mettere in condizione di riconsegnarlo lunedì mattina alle 8 alle scuole". E l’ipotesi di giocare un po’ al PalaMadiba e un po’ a Rubiera?: "Non mi sta bene – conclude Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba –, anche perché se al Volley non interessano le ore, io ho la fila di società che mi chiedono degli spazi e io non posso permettermi di perdere questi introiti. La realtà dei fatti è che non abbiamo ancora capito Muzzioli cosa voglia fare, il contratto non va bene? Io sono dispostissimo a parlarne, ma se lui non dice nulla, non c’è dialogo, non c’è trattativa…".

Palla di nuovo quindi nella metà campo del Volley Modena, con Bortolamasi sul seggiolone dell’arbitro, e Culcasi pronto in ricezione, ma la situazione sta scivolando nel grottesco: con questo caos è saltato anche il Memorial Iotti & Bellei, con buona pace di due persone oneste come i compianti dirigenti modenesi. La gara amichevole con Casalmaggiore si giocherà lo stesso oggi pomeriggio (alle Guarini ndr), ma il Trofeo per il momento rimarrà nella teca, in attesa di capire sul tavolo di quale impianto verrà esposto. Comincia male la stagione del rilancio...

Riccardo Cavazzoni