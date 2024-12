"Il Cau non può sostituire il pronto soccorso". A sostenerlo è il capogruppo dell’opposizione di Scandiano Giuseppe Pagliani, da sempre contrario all’ipotesi della chiusura del ps con l’apertura del Cau. L’Ausl ha confermato che il Cau affiancherà il pronto soccorso. L’esponente di Forza Italia, in occasione dell’inaugurazione di domani del centro di assistenza e urgenza del Magati, torna a chiedere di mantenere sempre aperto il pronto soccorso. Per Pagliani si tratta del distretto "più popoloso della provincia al secondo posto solo dopo la città e area urbana di Reggio". Il consigliere di centrodestra ritiene che nessuno "debba pensare che il Cau possa sostituire il pronto soccorso. Come anticipato nella campagna elettorale amministrativa del giugno scorso e in quella regionale di poche settimane fa, noi e i cittadini non vogliamo che il ps dell’ospedale Magati sia chiuso".

Pagliani spiega che l’unico obiettivo è l’estensione "dell’orario di apertura del ps stesso alle intere 24 ore del giorno. Ciò che ci hanno chiesto i residenti di Scandiano e di tutto il comprensorio ceramico nei mercati, nelle piazze e durante le serate è sempre e comunque di lottare per tenere aperto il ps di Scandiano. Sta procedendo la nostra raccolta firme e in concomitanza stiamo presentando ordini del giorno negli enti locali che stanno raccogliendo anche i positivi pareri dei consiglieri di opposizione e di maggioranza". Domani pomeriggio, oltre al Cau, sarà inaugurata l’innovativa Tac per il servizio di radiologia, acquisita grazie ai fondi Pnrr dedicati al rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie.

"Benissimo l’inaugurazione della nuova Tac che riteniamo di fondamentale importanza – osserva Pagliani –. Ogni azione volta a migliorare la sanità scandianese e l’offerta sanitaria del Magati sarà da noi supportata e difesa a qualsiasi livello". Il capogruppo della minoranza ribadisce quindi che il nuovo Cau "non sostituisce il ps, ma lo affianca". Domani, alla presenza delle autorità, alle 14.30 è previsto a Scandiano il taglio del nastro del terzo Cau della provincia. Sarà operativo da mercoledì 4 dicembre e sarà aperto dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e dalle 8 alle 24 nei festivi e prefestivi. Il Cau, cui si accede chiamando il numero 0522/290001, offre assistenza sanitaria per casi a bassa complessità, di urgenza lieve o moderata.

Matteo Barca