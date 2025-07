Il Cavola resta in vetta al girone, ma che fatica. Il Roteglia vende cara la pelle e cede solo nel fimale

CAVOLA 3 ROTEGLIA 1

CAVOLA: Borges (45’st Parizzi), N.Borgonovi (1’st Lu.Gilioli), Manini (35’st Lo.Gilioli), Bruno, Bucci, Brevini, Cilloni (44’st Ferrari), Altariva, Messori, Mata, Gatti (1’st G.Borgonovi). A disp.: Antonelli. All.: D.Borgonovi

ROTEGLIA: Pagani (45’st Giunzioni), Koduah, R.Paganelli (15’st Maestri), Budriesi, Benedetti, Cristiani, Galanti, Botti, Bernardo, Maestri (29’st Bassani), Currà (15’st Abati). A disp.: M. Paganelli, Bonicelli. All.: Bardelli

Arbitro: Abissino (Della Scala e Salemi)

Reti: Budriesi (R) al 6’pt, G.Borgonovi (C) al 28’st, Mata (C) al 39’st, Messori (C) al 41’st.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti Currà, Bernardo, Cristiani, Botti e Bruno. Angoli: 11-3. Recuperi: 2’ e 3’.

Il Cavola rimane in vetta al girone D ma non senza sudare: l’eliminato Roteglia vende cara la pelle e con una gara di grande spirito cede soltanto nel finale. Intanto ecco la classifica del girone D ad un solo turno dal termine: Cavola 12, Gatta 10, Borzanese 10, Roteglia 3, Leguigno 0. Due posti per tre squadre, con Roteglia-Borzanese e Gatta-Cavola che domenica saranno decisive. Torniamo alla gara: subito palo di Mata per i locali, ma il Roteglia trova il vantaggio con incornata di Budriesi. Nella ripresa l’orologio scorre inesorabilmente e i bianconeri sono ancora avanti, ma l’ansia del Cavola svanisce nell’ultimo quarto d’ora con tre reti.

Gabriele Borgonovi imita Budriesi per il pari, e poi sorpasso di Mata con un preciso tiro rasoterra. Il sigillo sui tre punti è di bomber Messori: magnifico tiro al volo sotto l’incrocio da posizione complicata.

Il Cavola scaccia, così, i fantasmi, ma per la qualificazione serve un ultimo sforzo, in un girone dalla formula particolare, probabilmente da rivedere.