Il cedro non c’è più. Tagliato il grande albero di piazza Martiri 7 Luglio

Quando si taglia un albero è sempre doloroso. Ancor di più se si tratta di piante che si vedono ogni giorno e in un qualche modo alle quali si è affezionati. E ieri mattina, davanti gli occhi attoniti di tanti cittadini e passanti, è stato abbattuto e rimosso un esemplare di cedro in precario stato vegetativo, situato in piazza Martiri del 7 luglio (di fronte ai Musei Civici, vicino al monumento ai caduti).

"L’intervento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità in un luogo centrale e molto frequentato della città, a seguito di una duplice analisi condotta dalle due ditte consulenti del Comune di Reggio Emilia, “Progetto Verde” e “Fitoconsult”, che ne hanno evidenziato il marcato declino vegetativo e la conseguente pericolosità", aveva spiegato il Comune alla vigilia delle operazioni.

La pianta, riferiscono sempre dall’amministrazione, era tenuta monitorata da tempo e purtroppo questa è l’unica soluzione applicabile. La questione era stata sottoposta anche all’analisi della Consulta del Verde comunale. "Vista l’importanza storica del cedro di piazza Martiri del 7 luglio, al pari di quello dell’elefantino simbolo dei Giardini pubblici, procederemo presto alla sua sostituzione con un altro esemplare simile e di buone dimensioni – aveva detto l’assessora alle Politiche per il Clima Carlotta Bonvicini –. La nuova piantumazione verrà effettuata non appena saranno terminate le operazioni di risanamento del terreno al fine di evitare un potenziale danneggiamento del nuovo esemplare, sarà importante invitare le scuole e mi piacerebbe coinvolgere anche il botanico Ugo Pellini, memoria storica del verde della nostra città". Un modo anche per tendere la mano al professor Pellini (con cui Bonvicini ha sempre avuto buoni rapporti) storico ex membro della consulta verde del Comune, dalla quale però è andato via sbattendo la porta anni fa in polemica con le politiche ambientali sostenute dal municipio.