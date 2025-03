Il Celtic Cavriago impallina l’Eagles, ma il Fellegara resta in scia

Quattro gare sono andate in scena nel girone E di Seconda categoria (rinviata, invece, Borzanese-Montecavolo) nel recupero del 17esimo turno. Non si ferma la capolista Celtic Cavriago (47 punti), che ha battuto con un 4-1 il fanalino di coda Eagles Virtus Ancora Sassuolo, che ha solamente 3 punti (19 sconfitte su 20). Il Celtic ha avuto la meglio grazie alle reti di Riella (58’), Boretti (al 60’ e al 69’) e Bassir (71’). I modenesi, però, erano addirittura passati in vantaggio con Borghi al minuto 48.

Subito dietro, ad aspettare un passo falso, c’è il Fellegara con 43 punti, anche grazie alla rotonda vittoria con la Cerredolese (27) per 3-0. La doppietta dell’esperta punta Campani (nella foto) e il gol di Dirodi hanno mantenuto il Fellegara a -4 dal Celtic. Completa il podio lo United Albinea (41), anch’esso in grande spolvero. Divertente 5-2 ai danni della Consolata 67 (18). Per i gialloneri ecco le reti di Kessabi (doppietta), Manai, Ferrante e Bonacini, mentre per gli ospiti (terz’ultimi) ecco i gol di Turmetaj e Dibe.

Chiude il poker di gare, e di vittorie casalinghe, il Real Casina (31). I biancorossi hanno battuto per 3-1 il Puianello, penultimo con 16 punti. A segno per gli appenninici due volte il giovane Benvenuti, classe 2006 proprio del paese, e Canevari, tutti nel primo tempo. Nella ripresa, per il "Puia", aveva accorciato su rigore Prifti.