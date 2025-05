Il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto replica a Cannistrà: "Sapeva da tempo che non gli avremmo rinnovato il contratto"

Il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto "desidera effettuare alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni effettuate da Arturo Cannistrà". Il riferimento è all’articolo comparso domenica sulle pagine del Carlino, in cui il coreografo ha annunciato la sua rottura con l’ente, sottolineando come "non vengono valorizzate le risorse storiche".

"Una realtà come l’Aterballetto ha dipendenti, e poi ha scritturati – si legge in una nota –. Questi ultimi sono registi, danzatori, e operatori vari. Che cambiano con naturalezza a seconda dei progetti. Quest’anno escono tre danzatori e ne arrivano cinque, e nessuno dei coreografi che ha lavorato l’anno scorso lavorerà quest’anno. È evidente che ogni progetto nuovo richieda forze nuove e competenze diverse, molto più specializzate. Cannistrà è per l’appunto uno scritturato, al quale è stata interrotta progressivamente la scrittura, con un preavviso di anni e con il coinvolgimento puntuale del sindacato. Con grande rispetto per la sua anzianità di servizio. Spiace perciò il risentimento di qualcuno che da stagioni sapeva – per avere il tempo di organizzarsi – che non avrebbe avuto il contratto rinnovato. In questi casi la scelta è se sentirsi fortunati, pensando ai tanti professionisti non in pensione che devono cercare spazi all’estero, oppure andarsene prima, nel momento in cui la sfiducia si era manifestata".

E concludono: "Il progetto con la Luc, andrà avanti con nuove ambizioni, mentre in generale il settore educational lascia il posto a una diversa visione dei bisogni formativi e sociali attuali. La formazione è diventata alta formazione, il welfare guarda ad anziani, disabili o malati con le competenze di oggi, che sono pluridisciplinari e incrociate con saperi scientifici e medici. E la rigenerazione urbana è il baricentro di una nuova visione che non si ferma dentro la Fonderia o dentro i teatri. Ciò detto, la notizia non è che Cannistrà lascia il Centro Coreografico, ma che il Centro Coreografico anche in questo settore imposta una nuova visione e affronta nuove sfide, come quelle che l’hanno portato ad essere la realtà apicale italiana".