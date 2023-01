Il centro di solidarietà ’Rio-Uso’

È attivo a Rio Saliceto il nuovo centro del Rio-Uso, che propone articoli di abbigliamento, giocattoli e articoli per la casa, che sono messi in vendita a un prezzo limitato, anche ad offerta libera. Tutto il ricavato della vendita dei vari oggetti è destinato a scopo benefico e per solidarietà, a favore di progetti della comunità locale. Inoltre, i cittadini che posseggono oggetti riutilizzabili ma che non vengono più usati, possono portarli al centro riese, evitando così di trasformarli in rifiuto, dando loro una seconda vita e aiutando a salvaguardare l’ambiente. Il centro del Rio-Uso, gestito da un gruppo di volontari, si trova in piazzale Berlinguer, in zona cimitero, accanto all’isola ecologica del paese, con apertura la mattina di lunedì, mercoledì e sabato. La struttura resta chiusa sabato 7 gennaio.