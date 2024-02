Il Centro famiglie fa la valigia

Si trasferisce a Novellara la sede del Centro per le famiglie della Bassa Reggiana, finora attivo a Boretto. L’ex macello di Novellara, completamente ristrutturato, è stato scelto per ospitare il centro dell’Unione Comuni. "Da subito, alla riapertura dell’edificio ristrutturato, avevamo annunciato l’intenzione di ospitare all’ex macello non solo eventi culturali ed esposizioni, ma anche parte delle attività amministrative, per renderlo un luogo ancora più aperto e vivo durante tutta la settimana", spiega il sindaco di Novellara, Elena Carletti. Che aggiunge: "La scelta, dopo averne discusso in Comune e con la giunta dell’Unione, è caduta, d’intesa con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, sul Centro per le famiglie, un punto di riferimento importante, e particolarmente apprezzato, per tutto il territorio dell’Unione".

a.le.