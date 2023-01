Il centro giovani è senza barriere

Dopo la biblioteca, anche il centro giovani ’La Palazzina’ si è rifatto il look. Adesso è più comodo e accessibile grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione in un ascensore. Con questo intervento le barriere architettoniche sono state eliminati in tutti gli edifici pubblici di Gattatico.

"Si tratta di un intervento indispensabile per permettere a tutti l’accesso al nostro servizio – sottolinea l’assessore alla Cultura, Carmelo Dipietro –. È quindi un miglioramento in tutti i sensi, ma soprattutto dal punto di vista dell’inclusività".

Si è trattato di un intervento del costo complessivo di 70mila euro, cofinanziati dalla Regione. È stato necessario chiudere il Centro giovani per qualche tempo, ma ora è pronto a ripartire a pieno regime con le tante attività e i laboratori rivolti agli adolescenti del territorio; alcune aree dell’edificio, come la sala prove, erano già fruibili all’inizio di dicembre. Programmati da tempo, i lavori hanno riguardato l’installazione di un elevatore che permetterà l’accesso al piano superiore anche delle persone. La base dell’ascensore è di 110 centimetri di larghezza e 140 di lunghezza, e permette di trasportare sia la persona sulla carrozzina che l’eventuale accompagnatore. Dato che la Palazzina è stata edificata 100 enni fa e ha una bella facciata storica da preservare, l’impianto (che è stato realizzato dalla ditta Elfer) è stato posizionato nella parte posteriore dello stabile.

f. c.