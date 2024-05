Il Centro medico nel nome di don Cavalli

È stata una giornata di festa di comunità, quella di domenica, per il paese di Boretto. Una delegazione di San Salvatore Monferrato (Alessandria) è stata ospite del paese reggiano in occasione della intitolazione del locale centro medico, a Villa Vecchi, a don Carlo Evasio Cavalli, salesiano, missionario a Bahia Blanca, guida spirituale del giovane Artemide Zatti, borettese d’origine, proclamato santo un anno e mezzo fa da papa Francesco. La giornata è iniziata con un corteo dal teatro del Fiume fino alla basilica, poi la recita del rosario e l’intervento del professor Roberto Barberis sulla figura di don Cavalli. Alle 10.30 la messa celebrata da don Erino Leoni (dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana), da don Gabriele Paganini di San Salvatore Monferrato e dal parroco borettese, don Giancarlo Minotta. Al termine della funzione religiosa è stato concesso un piccolo omaggio agli aderenti al progetto ’Aggiungi un posto a tavola’, seguito dall’inaugurazione della teca che custodisce una reliquia di Sant’Artemide, nella basilica del paese.

La mattinata di festa si è conclusa con il corteo a piedi, accompagnato dalla banda locale, fino a Villa Vecchi, dove è stata scoperta la targa d’intitolazione del centro medico a don Carlo Evasio Cavalli, mentre veniva intonato il brano "Don’t cry for me Argentina". Da segnalare il doppio ruolo di Matteo Benassi come sindaco e suonatore del bombardino nella banda. Ha partecipato all’evento in divisa da musicista, suonando il suo strumento, ma sempre indossando la fascia tricolore.

Antonio Lecci