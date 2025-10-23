Il Centro Palmer gioisce. Batte Viareggio e svetta

ROLLER SCANDIANO 5 VIAREGGIO HOCKEY 1

CENTRO PALMER ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Roca, Uva, Tognacca; Stefani, Busani, De Stefano, Vaccari. All. Mariotti. VIAREGGIO HOCKEY: Torre, Spagnuolo, Raffaelli, Mora Pacheco, Cardelli; Corsi, Tomei, Bicicchi, Bazzichi. All. Martini. Arbitro: Fermi di Piacenza. Reti: p.t. 7’53’’ e 13’13’ Tognacca, 13’59’’ Mora Pacheco; s.t. 0’26’’ Roca, 12’42’’ Tognacca, 21’08’’ Uva.

Bene ancora il Centro Palmer Roller Scandiano nella Coppa Italia di A2; era l’ultima giornata del girone d’andata, ma in pratica le due squadre hanno deciso di invertire l’ultima del girone di ritorno, per l’indisponibilità del palazzetto viareggino. Finisce 5 a 1 una partita molto combattuta, anche se i falli di squadra sono stati pochissimi, 3 di Scandiano e 5 di Viareggio, se non un record, quasi. Scandiano inizia bene, con Tognacca in gol all’8 e, dopo l’errore dal dischetto, ecco il raddoppio al 14’. Il Viareggio accorcia con un bel gol di Mora Pacheco e la gara resta in equilibrio (2-1) sino all’inizio di ripresa, quando Roca allunga. Poi ci sono occasioni da una parte e dall’altra, ma Taiti chiude la porta con bravura: di contro, terzo gol di Tognacca a metà tempo e chiusura di Uva su bella azione a fine gara. Scandiano con 12 punti in quattro gare, mantiene salda la vetta del girone C.

COPPA ITALIA SERIE B. Si è giocato anche il derby tra Hockey Scandiano e Minimotor Correggio, con successo dei locali per 6 a 0. Scandiano di Nicolò Busani con Tolomelli, R. Busani (1 gol), Fontanesi, Montanari (1), Montecroci (4); Ranati, Barbieri, Francia. Correggio di Jorge Bastias con Severi, Pozzi, Mangano, G. Holban, Orfei; Simonelli, Munari, Ghiaroni, Orfei. Finito il girone d’andata, Rotellistica Scandianese 12, Scandiano e Correggio 6, Mirandola B 0.

Claudio Lavaggi