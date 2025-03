Il Centro Palmer si illude

C. PALMER SCANDIANO

3

MONTECCHIO PRECALCINO

4

CENTRO PALMER SCANDIANO: Vecchi, Beato, Deinite, N. Busani, Herrero Meglioli; Stefani, Roca, Barbieri, R. Busani, Raveggi. All. Mariotti.

MONTECCHIO PRECALCINO: Zanfi, Giuliani, Pozzo, Calvo, A. Dalla Valle; M. Dalla Valle, Toniazzo, Thiella, Crovadore, Pozzato. All.: Ginestar.

Arbitro: Molli di Novara.

Reti: p.t. 5.12 Deinite, 14.14 Barbieri, 20.11 Marchetti (rig.), 21.33 Stefani; s.t. 4.48 Calvo, 5.20 A. Dalla Valle, 8’46 Calvo.

Partita praticamente "buttata" dal Centro Palmer Roller Scandiano che perde in casa 3 a 4 dal Montecchio Precalcino, squadra molto offensiva che riesce a ribaltare le sorti della gara dal 3 a1.

Scandiano va avanti al 5’ con un tiro dalla distanza di Deinite, raddoppiato poco dopo da un tiro simile di Barbieri. Marchetti accorcia su rigore, con il portiere titolare Vecchi espulso per 2’ e sostituito temporaneamente da Raveggi, ma il 3 a 1 di Stefani in chiusura di tempo sembra essere bene augurante.

Illusione, perché la ripresa è tutta del Montecchio, apparso più determinato e in migliori condizioni fisiche.

Arrivano tre gol dei vicentini in soli quattro minuti e ora Scandiano è costretto a rincorrere.

A quattro secondi dalla fine, il Centro Palmer ha la possibilità almeno di impattare con un tiro diretto.

Altra illusione, perché Stefani sbaglia e consegna il successo al Montecchio.

Al Roller non è bastato giocare un buon primo tempo, con la ripresa povera di idee e soprattutto di gol. La corsa verso i play-off subisce una brusca frenata, anche se Scandiano è sempre terzo (vanno in quattro) e con una gara in meno.

c.l.