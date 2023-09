Il centro per le famiglie porta ’pace’ tra i sindaci

A lungo la questione della localizzazione del Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Terra di Mezzo era stata dibattuta, anche con duri scontri, in particolare tra le amministrazioni pubbliche di Bagnolo e Cadelbosco Sopra. Il Centro, infatti, era stato inizialmente previsto a Bagnolo, attraverso un progetto sostenuto dal sindaco Gianluca Paoli. Poi, invece, era stato avviato l’iter per realizzare questa struttura a Zurco di Cadelbosco Sopra. Soluzione ovviamente contestata da Paoli. Ma sabato, all’inaugurazione del Centro per le famiglie a Zurco, i sindaci dei tre Comuni dell’Unione (Paoli per Bagnolo, Luigi Bellaria per Cadelbosco Sopra e Francesco Monica per Castelnovo Sotto), sono apparsi uniti e sorridenti al taglio del nastro e della torta, insieme ai coordinatori della struttura e dei servizi sociali territoriali. Durante la cerimonia è intervenuto il sindaco Bellaria: "Questa è una struttura che ancora mancava al nostro territorio. Una mancanza che sentivamo il bisogno di colmare. E grazie all’impegno del Servizi sociali, siamo contenti di inaugurare il Centro per le famiglie, che dopo troppi anni di abbandono viene restituito alla comunità, con quel valore aggiunto fornito dalla riqualificazione di cui è stato oggetto. Una riqualificazione che è stata un prendersi cura di questo luogo così come il Centro si prenderà cura dei cittadini della nostra Unione". Il sindaco ha ringraziato la responsabile di settore, Federica Saccani, la coordinatrice del Centro, Roberta Artioli, la psicologa Beatrice Rossi, e tutti gli operatori.

Antonio Lecci