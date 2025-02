Il centro per l’impiego si rinnova

Un importante intervento di potenziamento del centro per l’impiego di Scandiano sarà illustrato lunedì, alle 11, nella sala del cinema teatro Boiardo. L’incontro, voluto dall’Agenzia regionale per il lavoro, sarà l’occasione per presentare il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della nuova sede che sorgerà negli spazi precedentemente occupati dalla polizia municipale in via Longarone 8. Con un investimento complessivo di 500mila euro, di cui il 90% finanziato dall’Agenzia, l’operazione mira a garantire un servizio più efficiente e adeguato alle esigenze del territorio. Parteciperanno il sindaco Matteo Nasciuti, l’assessore regionale Giovanni Paglia e Paolo Iannini, direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro.

m. b.