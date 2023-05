Il centro si riempie di famiglie

Piazze, parchi, cortili, biblioteche musei, teatri, strade in festa sulle orme di Calvino a 100 anni dalla sua nascita.

Da oggi a domenica torna Reggionarra. Narratori professionisti e compagnie teatrali, insieme a genitori, ragazzi, scrittori, danzatori, illustratori, trasformeranno ancora una volta Reggio nella città delle storie con spettacoli teatrali, fiabe, racconti, mostre e laboratori.

Il via ufficiale è una parata festosa, oggi alle 17.30 partendo da da Piazza Fontanesi, guidata da un Grande Drago Gentile e dalla musica della Banda Filarmonica Tricolore. Uscito dalla fucina degli artisti del Carnevale Al Castlein di Castelnovo Sotto, in collaborazione con la Casa delle Storie, Remida e Modateca Deanna, il drago custodisce un uovo gigante, che contiene tutti i desideri e le "lettere all’universo", scritte da mani bambine nel corso della passata edizione di Reggionarra. Un atto collettivo al quale ci si potrà unire partecipando vestiti di cielo, azzurro e blu.

Nel weekend poi tutti i luoghi delle città si accenderanno di storie. Tra gli appuntamenti: ai Chiostri di San Pietro la fiaba di Frollo, dalla voce di Marco Baliani, creatore del Teatro di Narrazione. Alla Panizzi si incontreranno i regni di fiaba con la maratona Calvino, sulle note portate dagli allievi dell’Istituto Peri-Merulo. Mentre i Faber Teater con Il campione e la zanzara accompagneranno in bici per la città, con un fantastico spettacolo itinerante che viaggia nel tempo.

Un evento straordinario al Valli: una intera notte a teatro, con sacchi a pelo sul palcoscenico ad ascoltare le fiabe della buona notte (e di giorno visite e laboratori per tutte le età e il concerto del Coro di Voci Bianche alla sala Verdi). Alla Fonderia Aterballetto ci saranno le Stravaganze in sol minore e poi "ZTA - zona temporaneamente autonoma", corteo danzante intergenerazionale dalla Bocciofila Tricolore di via Agosti allo Skate Park, esito del laboratorio "Dal liscio al rave" con Lara Guidetti.

Alcuni eventi su prenotazione eo a pagamento, altri ad accesso libero e gratuito.

