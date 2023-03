Il centro si trasforma "Shopping? Si punti più sulla ristorazione"

di Stella Bonfrisco

"Sono assolutamente d’accordo con l’analisi che Il Comune di Reggio ha avviato, avvalendosi della consulenza del Politecnico di Milano, che ritengo sia necessaria se davvero si vuole fare qualcosa per il centro storico – commenta Davide Massarini, presidente provinciale di Confcommercio, a margine del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale. - Proprio lo scorso novembre Confcommercio aveva organizzato un seminario, tenuto proprio da Luca Tamini del Politecnico di Milano, su questo tema, perché convinti che solo attraverso un’analisi puntuale e ‘numerica’ si può arrivare ad elaborare una strategia efficace che fronteggi le criticità".

Dello stesso avviso anche Dario Domenichini, presidente regionale e provinciale di Confesercenti. "Importante sarà poi la revisione della legge regionale 41, che riguarda commercio e turismo – dice Domenichini – soprattutto per lo stanziamento dei fondi attesi e per l’istituzione di una figura manageriale, al di fuori di istituzioni e politica, che si faccia carico dell’intero distretto: coordinando tutti gli attori coinvolti e accompagnando le scelte rispetto alle attività da proporre in centro storico". In altri termini, una professionalità in grado di valutare esigenze, flussi e reale bisogni di un’attività commerciale, o di altro, da avviare in una determinata zona della città.

Tutti sulla stessa linea nel dire che la situazione del centro storico di Reggio è la medesima – anzi forse migliore – rispetto alle altre città medie di Italia e Europa. E che i segnali del cambiamento - reso ancora più veloce dalla pandemia - si percepivano ormai da anni.

"Le abitudini dei consumatori stanno mutando – aggiunge Massarini – l’e-commerce sta conquistando una platea sempre maggiore, i centri storici sono sempre più punti di riferimento per attività di ristorazione e di servizi. Anche i centri commerciali sono in crisi. Il commercio, ormai di fatto, non è più il primo business nel centro delle città. Prendendo proprio ad esempio via Roma (che sta vedendo il maggior numero di chiusura delle vetrine), con attente e studiate scelte potrebbero diventare un’arteria cittadina di grande dinamicità".

Si tratterebbe, insomma, di un fisiologico cambiamento delle città, che comunque necessita di essere accompagnato e governato, partendo da una precisa fotografia per elaborare le corrette ed efficaci politiche. "Le città medie sono tutte in sofferenza – osserva Domenichini. - Vanno un po’ meglio quelle con una spiccata connotazione turistica. Ma è innegabile che tra qualche anno tutte le città avranno un volto diverso. Per questo diventa importante la revisione della legge regionale, ormai a buon punto, per superare l’idea di ‘centro commerciale naturale’ e poter contare su fondi e incentivi, con la regia di un manager di distretto".