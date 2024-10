Il centro sociale I Giardini in lutto per la morte del fondatore Barani

Vasto cordoglio a Vezzano per la notizia della morte di Franco Barani (foto), presidente del centro sociale I Giardini. Aveva 85 anni. Barani si è spento domenica in ospedale a Reggio. "Franco è stato socio fondatore del centro sociale I Giardini di Vezzano nel 1998 – ricordano gli amici del consiglio direttivo –. È diventato poi presidente e lo è stato per oltre vent’anni, onorando l’impegno fino all’ultimo giorno. Franco è sempre stato di poche parole e allergico al palcoscenico, ma sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene nelle moltissime attività che ha promosso. Motore di molte iniziative, ma schivo ai complimenti". Barani è stato a lungo impegnato per le attività ed eventi del centro sociale.

"Con la sua scomparsa la comunità vezzanese perde un pezzo importante dell’impegno comunitario e sociale, portato avanti con grande determinazione, accompagnata sempre da un sorriso gentile e da un’eterna coinvolgente allegria", dicono gli amici di Franco. L’85enne è stato anche un grande appassionato del gioco delle boccette come puntatore. Lascia la moglie Vanna, la figlia Giorgia, il fratello Ferruccio, la sorella Anna e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 13.45 dalla casa funeraria Croce Verde a Reggio per raggiungere il centro sociale ‘I Giardini’ di Vezzano per l’ultimo saluto a Barani. La salma sarà poi accompagnata al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. Matteo Barca