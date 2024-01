Il Centro sociale Marabù dona macchinari medicali alla San Giuseppe

Il Centro sociale Marabù, uno dei luoghi di aggregazione più vivaci ed amati dai montecchiesi, ha fatto un’importante donazione di macchinari medicali alla Casa-residenza per anziani della Fondazione Casa della Carità San Giuseppe. In occasione della grande festa del volontariato organizzata a novembre, il circolo ha raccolto una importante somma di denaro da devolvere proprio per questo scopo e sostenere la casa di riposo che da oltre 75 anni accoglie gli anziani del paese e di altri comuni della Val d’Enza. In particolare sono stati acquistati un ecografo con sonde; un aspiratore con i relativi accessori; un apparecchio per effettuare elettrocardiogrammi con monitor ed elettrodi; ed un termoscanner digitale (nelle strutture come la San Giuseppe tutte le precauzioni anti-Covid sono tuttora strettamente applicate). Nei giorni scorsi è stato Giuliano Arduini, presidente del Marabù, a consegnare nelle mani di don Angelo Orlandini (presidente della Fondazione) le attrezzature. Nel corso degli anni il Centro sociale si è attivato in numerose altre occasioni per effettuare preziose iniziative: nel 2021 donò al Centro diurno di Montecchio un nuovo sollevatore, in luglio raccolse ben 10mila euro devoluti poi a Faenza per l’alluvione.

f.c.