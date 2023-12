Il centro sotto assedio. Ladri al Matilde Bistrot: "Basta, è la terza volta. Siamo abbandonati"

"È il terzo furto che subisco in poche settimane. Ora basta. Invito il sindaco Vecchi e l’assessora Sidoli a pranzo da me domani (oggi, ndr) per parlare. Il centro storico è un disastro, ci sentiamo abbandonati". Non vuole che si definisca uno sfogo, "ma è la realtà dei fatti", chiosa Maurizio Costa, titolare del Matilde Bistrot, locale che nel 2020 si è spostato dall’interno di Palazzo Magnani a Vicolo del Folletto, dove nella notte di ieri è stato svaligiato dai ladri. "Hanno portato via il fondo cassa, ma soprattutto oggetti tecnologici come I-Pad, palmari per le ordinazioni, telefoni e bottiglie di vino. Hanno forzato la porta e poi sono anche andati negli spogliatoi del personale per cercare soldi che non hanno trovato. Tra refurtiva e i danni, stimiamo una perdita di ventimila euro", illustra Costa.

E non è la prima volta. "Questa è la terza visita che ricevo – continua il proprietario come un fiume in piena – Nelle precedenti occasioni, l’entità del colpo era stato lieve, causato da qualche disgraziato che aveva rubato solo qualche spicciolo dal registratore. Tant’è che non abbiamo neppure denunciato. Ma stavolta ad agire è stata una banda di professionisti. Sono andato in questura a denunciare tutto, anche perché la geolocalizzazione dei tablet ci indicava un appartamento del centro storico. Forse è lì che stoccano la merce rubata oppure forse è già stata ricettata. Ci affidiamo alle indagini degli inquirenti".

Costa però non si ferma qui. E punta il dito contro la politica. "Qui è un disastro ormai. Lo dico da imprenditore che ha aperto anche una nuova attività (Matilde Boutique, accanto a Palazzo Magnani, ndr) raddoppiando gli sforzi e che vive in Corso Garibaldi. Paghiamo strategie folli come quella di decentrare tutto verso l’area del Tecnopolo, mentre il centro è diventato invivibile e irraggiungibile". Costa elenca le maggiori problematiche secondo il suo punto di vista. "La sicurezza è un’emergenza. C’è pieno di spacciatori, gente che dorme per strada e che fa ciò che vuole. Noi ospitiamo 25mila persone all’anno, ci sentiamo abbandonati e abbiamo paura. Quando alla sera vado a casa, c’è il deserto e potrebbe accadermi qualsiasi cosa nell’indifferenza totale. Spesso ci chiamano dei clienti che vengono da fuori per disdire la prenotazione perché fanno fatica ad arrivare in centro. Oppure perché spaventati dal degrado e dalla criminalità".

L’imprenditore chiede un confronto con le istituzioni. "Li invito ufficialmente a pranzo da me, come miei ospiti, domani (oggi, ndr). Per parlare da gentlemen, senza fare scenate. Sono una persona onesta, che paga le tasse e che ha tutto in regola. Vorrei essere ascoltato. Vorrei che ci fossero maggiori controlli, più servizi e che venisse individuata una soluzione per i parcheggi. Le idee ce le abbiamo noi imprenditori, ma spesso l’Amministrazione non ci sente. Ad esempio, perché non si introduce la possibilità di rimborsare lo scontrino della sosta a chi viene in centro come fa l’Esselunga per il parcheggio sotterraneo?. Bisogna svegliarsi, tutti quanti. Altrimenti in centro presto sarà una guerra...".