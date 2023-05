Il centro storico cambia volto Stasera si presenta il progetto

Stasera alle 20,30 alla sala civica del centro culturale di via Parma, a Poviglio, gli architetti Mariachiara Gandolfi, Davide Bernazzali e Roberto Denti illustrano a cittadinanza e commercianti i progetti di riqualificazione di viale Diaz e via Don Pasquino Borghi.

Si tratta di un intervento del valore di 700 mila euro, con fondi pubblici messi a disposizione attraverso il Pnrr. Per quanto riguarda via Don Borghi è prevista una spesa di 200 mila euro, mentre la restante somma di mezzo milione servirà per viale Diaz. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Ferraroni (nella foto) ha previsto un progetto che porta a una riqualificazione dell’area interessata dai lavori, attraverso nuovi percorsi ciclopedonali, la sostituzione delle panchine, che saranno tutte di colore rosso, contro la violenza alle donne. E ogni panchina sarà intitolata a una donna vittima di violenza. Viale Diaz verrà ridisegnato e riqualificato, mentre per via Don Borghi è previsto un miglioramento dal punto di vista estetico. Niente più parcheggi "selvaggi", con l’introduzione pure di una sosta con disco orario per garantire un ricambio costante nell’occupazione dei parcheggi, puntando a garantire un servizio migliore agli utenti dei servizi e dei negozi del centro storico povigliese. Entro fine mese dovrebbero iniziare i lavori, per una durata di alcuni mesi, almeno fino al prossimo autunno. Il cantiere porterà inevitabili disagi, ma si cercherà di limitarli quanto più possibile.

a.le.