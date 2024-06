Il centrocampista. Timperio vestirà la maglia del Rolo

Batte nuovamente un colpo il Rolo (Eccellenza) nel mercato: ecco Nicola Timperio, centrocampista del 2003 reduce dall’Eccellenza giocata con la Virtus Castelfranco.

Scendendo in Promozione, nuovo giovane volto in casa Vezzano: ufficiale l’innesto di Loris Rota, difensore del 2005 proveniente dal Bibbiano/San Polo. Nelle scorse settimane ha vinto con la juniores del Bibbiano il torneo "Cavazzoli", dedicato a questa categoria. Instancabile il Luzzara, che in questi giorni sta mettendo a segno diversi colpi per la prossima Promozione. Ecco il centrocampista Faraci Muluken, classe 1997 che negli ultimi anni è stata una certezza per il Rolo, con ben nove stagioni passate in Eccellenza proprio a Rolo. Prima per lui tanto settore giovanile a Carpi. Dinamico, copre molto bene tutto il campo sia a protezione dei difensori, sia in proiezione offensiva. In Prima categoria è attivo lo United Albinea, che potrà contare su Matteo Mattioli, difensore del 2002 che ha militato nella Rubierese, e su Giovanni Telese, difensore che può anche giocare a centrocampo d’esperienza. È un classe 1982 e lo ricordiamo nelle fila del Gattatico.

In Seconda categoria rinforza l’attacco il Reggiolo: arriva da Guastalla Simone Caramaschi, esperto classe 1991 che è reduce da un triennio passato proprio a Guastalla (prima avventure nel mantovano per lui). Lo Sporting Cavriago mette a segno il primo colpo del mercato: ecco Federico Bertazzoni, classe 2004 che era capitano della juniores regionale del Santos. La società punta molto sul giovane e duttile centrocampista.

g.m.