Il centrodestra corre: "I manifesti di Filippi?. Le fughe in avanti non sono ben viste... "

Nervosismo in Casa Azzurri per la fuga in avanti di Fabio Filippi, che ha tappezzato di propri manifesti elettorali le strade reggiane prima che la Direzione nazionale di Forza Italia abbia ufficializzato la lista dei sei candidati locali alle Regionali. Stessa scelta per Alessandro Aragona, ma con l’avvallo del partito che ha dato il via libera ai segretari di Fratelli d’Italia candidati ad anticipare i tempi della propria campagna. "Da Roma non ci hanno ancora comunicato nulla – sottolinea Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale Fi –. Abbiamo fatto un ampio lavoro e auspico che verrà confermata la rosa di nomi, la chiara indicazione proposta dal direttivo provinciale. Si tratta lista competitiva, valida, di rinnovamento profondo". In questo contesto, chiarisce Nicolini, "Filippi non ha avuto avvallo di nessuno. Il suo nome è tra quelli che hanno dato la propria disponibilità a correre. Anche sabato e domenica ci siamo confrontati con il coordinatore regionale e il vice nazionale: sarà appunto Roma a decidere la squadra. Le fughe in avanti non sono mai ben viste; Filippi lo sapeva e io ero contrario a qualsiasi iniziativa anticipata. Se uno lo fa, è solo a suo rischio e pericolo. Lui risponde per se stesso".

Una netta presa di distanze, sia pur nella consapevolezza che le dinamiche politiche in montagna sono da sempre diverse, molto trasversali, e spesso il nome conta più della bandiera. E l’ingegner Fabio Filippi da Casina ne è incarnazione da decenni. Il partito comunque vive una fase felice di consolidamento anche nel reggiano e Nicolini tiene la barra: "Per arrivare ai nostri sei candidati abbiamo dato una lettura interpretativa alla situazione e delineato un chiaro disegno politico: per questo ho insistito molto che la nostra linea provinciale venga confermata". Il coordinatore mantiene massimo riserbo sui nomi: tra quelli che circolano maggiormente nei corridoi, il neo consigliere provinciale Giuseppe Pagliani e il civico Giovanni Tarquini. Più sereno il clima in Fd’I. Anche Aragona aspetta tra oggi e domani lumi dalla Capitale. "Sia pur con imbarazzo, ho anticipato le affissioni come tutti i segretari candidati. Per gli altri nomi aspettiamo: quando le liste vanno a Roma, i tempi diventano romani. Ci saranno tre uomini e tre donne non solo interni ma anche di simbolo apertura alla società civile". E aggiunge: "Viviamo in un mondo completamente diverso rispetto alle scorse Regionali. Siamo a Reggio il primo partito della coalizione, siamo più strutturati sul territorio, la situazione favorevole anche per radicamento".