Il centrodestra indossa la toga. Nella rosa dei papabili candidati anche l’avvocato Nino Ruffini

La fascia tricolore sopra la toga. È il sogno del centrodestra che sta vagliando diversi candidati prima di arrivare a scegliere definitivamente il nome per le prossime elezioni a Reggio. E dopo Giovanni Tarquini, nella rosa dei papabili spunta un altro noto avvocato: Nino Giordano Ruffini. Stando ai ben informati, avrebbe già dato la disponibilità a correre. A proporlo nella coalizione sarebbe stata la quota di Fratelli d’Italia; in particolare, secondo i rumor, arriverebbe da Marco Eboli che nonostante si sia dimesso da coordinatore cittadino del partito della fiamma tricolore continuerebbe a dare una mano dietro le quinte per intercettare profili importanti.

E quello di Nino Ruffini è di alto livello. Il 61enne avvocato penalista, patrocinante anche in Cassazione – nato in Appennino a Castelnovo ne’ Monti e originario della zona di Vetto – vanta un curriculum di tutto rispetto anche nella pubblica funzione: è stato nell’allora assemblea consortile di Agac, nel consiglio direttivo della camera arbitrare alla Camera di commercio, due mandati nel collegio sindacale della Fondazione Manodori e socio Unicredit nonché presidente della prestigiosa fondazione Boni Cuvier. Curiosità: è pure giornalista pubblicista, collaborando a lungo con Il Giornale (edizione Emilia-Romagna). Non è escluso comunque che Ruffini possa comunque essere inserito in lista come figura forte per collezionare voti e per ottenere un assessorato qualora alla destra riuscisse il colpaccio.

Un nome che non fa che accrescere l’autorità del centrodestra in ascesa (lontani i tempi in cui, cinque anni fa, i vertici faticavano a trovare un candidato). Ruffini dunque si contenderà il posto con il collega Tarquini. Quest’ultimo, più in quota Lega, resta però il grande favorito. Il Carroccio metterebbe lui in pole nella propria griglia di partenza; mentre Fd’I è in attesa del placet da Roma su Tarquini, sta

vagliando altri profili come appunto Ruffini. Sembra già tramontata invece l’ipotesi di un ‘ticket all’americana’ fra Alessandro Aragona (il coordinatore provinciale di Fd’I vuole candidarsi) e lo stesso Tarquini. Quest’ultimo però, qualora si dovesse virare su un altro nome – come anticipato ieri dal Carlino – potrebbe comunque partecipare con una lista civica moderata apparentata con la coalizione per prendere più voti possibili al centro.

Daniele Petrone