Il centrodestra:: "Ma le manutenzioni sono state fatte?"

"La manutenzione delle aree verdi sono state sempre effettuate?". Se lo chiede Alberto Bizzocchi, capogruppo consiliare di "Centrodestra Bibbiano" alla luce dei devastanti effetti del forte vento di martedì scorso, 28 gennaio, sul patrimonio arboreo pubblico. Tra le conseguenze degli eventi atmosferici c’è stata anche la necessità di tagliare uno dei cedri del parco di piazza della Repubblica, fortemente compromesso e a rischio crollo sulla centralissima strada. Sarebbero bastate poche altre folate, che probabilmente sarebbe collassato da solo. "Se la manutenzione viene svolta con regolarità - prosegue Bizzocchi - con quali criteri vengono valutare le opere? I danni rilevati sollevano diverse perplessità. Fortunatamente non sono stati registrati danni alle persone. La sicurezza dei cittadini per noi è la priorità e il nostro gruppo sarà vigile, costantemente durante tutta la legislatura, per tutelare l’incolumità e la serenità dei bibbianesi".

f.c.