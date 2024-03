Il centrodestra potrebbe schierare. Predieri o Campani

Potrebbe esserci anche un terzo incomodo nell’appassionante sfida elettorale a Viano che per ora è ufficialmente a due contendenti fra lo sfidante Fabrizio Corti (sindaco uscente a Baiso) e Nello Borghi, primo cittadino vianese che tenta il bis. Il centrodestra infatti è alla finestra e studia il modo per insinuarsi nella corsa alle urne. I rumors di paese vedono due papabili in lizza con una civica appoggiata dalla coalizione Fd’I-Lega-Forza Italia: si trata di Federico Predieri e Patrick Campani, attuali consiglieri comunali del Gruppo Misto, formato dopo aver lasciato la maggioranza per divergenze con la giunta Borghi. Mentre non trova conferme per ora una clamorosa candidatura – e sarebbe un ritorno – di Assunta Spadoni (afferente al mondo dell’allora Udc) ex vicesindaca a Viano nella giunta del compianto Giorgio Bedeschi.