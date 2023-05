Il centrodestra schiera il ministro alla disabilità

La visita a Correggio del ministro Alessandra Locatelli, con delega alla disabilità, ha permesso di evidenziare le esigenze delle persone "fragili" sul territorio locale. Un argomento al centro anche del dibattito elettorale di questi giorni, in vista del voto comunale dei prossimi giorni. "Ho visitato il temporary store gestito da Anffas Onlus e Sostegno e Zucchero a Correggio, punto di informazione, orientamento e di esposizione di prodotti realizzati dai ragazzi con disabilità di centri socio-occupazionali in collaborazione con la Pro loco. Ho visitato i laboratori creativi e conosciuto ragazzi e le famiglie che coi volontari svolgono un ruolo prezioso per la coesione del territorio", ha dichiarato il ministro al termine della tappa reggiana, incontrando il candidato Simone Mora alla sede della coalizione di centrodestra.

Un’occasione per presentare i programmi contro la disabilità. "Intendiamo avviare una comunale comunale per spazi e competenze – spiega l’ex capogruppo Riccardo Rovesti, candidato consigliere – per le famiglie e le loro associazioni, avendo come riferimento i progetti Durante e Dopo di Noi. Vogliamo operare per il superamento delle barriere architettoniche dagli spazi e dagli edifici pubblici e privati. E sostenere con contributi significativi, secondo le compatibilità di bilancio, la Casa della carità di Fosdondo e le associazioni di assistenza medica domiciliare e di sostegno alla disabilità".

Sempre in tema elettorale, da segnalare l’appoggio che arriva al candidato Giancarlo Setti dal Partito del Sud, attraverso il presidente Natale Cuccurese.

Domani alle 21 a palazzo dei Principi si parlerà di "Sanità e scuola" in un incontro promosso dalla coalizione di centrosinistra guidata dal candidato sindaco Fabio Testi. Mentre per venerdì sera si preparano i vari eventi di fine campagna elettorale.

Antonio Lecci