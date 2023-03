Il centrodestra scommette su Mora

Si stanno delineando gli scenari in vista delle elezioni comunali a Correggio. Dopo l’annuncio della candidatura dell’ex consigliere Giancarlo Setti (per la lista civica "Si può fare" che unisce M5S, Prc, Sinistra italiana e gruppo Ambiente Benessere Comunità) e dell’ex assessore Fabio Testi (nella lista di centrosinistra appoggiata dal Pd), anche il centrodestra scopre alcune carte, confermando le voci che erano ventilate nei giorni scorsi, con la candidatura a sindaco di Simone Mora, che sarà il rappresentante di Forza Italia, Fratelli d’Italia e della Lega. I dirigenti provinciali dei partiti – Gianluca Nicolini, Alessandro Aragona e Roberto Salati – hanno ufficializzato la scelta.

Simone Mora, 41 anni, sposato e padre di quattro figli, è laureato in economia aziendale. Lavora nel ambito del controllo di gestione dal 2013 e dal 2019 ricopre il ruolo di controller in primaria società nazionale operante nel campo della finanza agevolata, digitalizzazione e consulenza aziendale. Cattolico, Simone è da anni attivo nell’associazionismo parrocchiale e nel volontariato. Consigliere comunale negli ultimi due mandati, dal 2019 al 2022 ha ricoperto la carica di vice presidente del consiglio comunale. "Mora ha il profilo giusto per guidare con passione e competenza la futura giunta municipale – dicono i dirigenti di Fdi, Fi e Lega – potendo contare su una squadra di amministratori preparati, alcuni dei quali di lunga esperienza, che scenderanno in campo al suo fianco nella prossima campagna elettorale".

Antonio Lecci