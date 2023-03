Il centrodestra si compatta e punta su Cocconi

Non solo il centrosinistra conferma l’attuale sindaco come candidato alle prossime elezioni di metà maggio per il rinnovo del consiglio comunale a Castelnovo Sotto.

Anche il centrodestra intende confermare l’attuale capogruppo, Roberto Cocconi (nella foto), come candidato sindaco.

Cocconi, 70 anni, nato a Castelnovo Sotto, è da diversi anni impegnato nella politica locale, come consigliere comunale di opposizione.

Anche nell’ultima tornata elettorale, nel 2018, si era candidato alla guida di una lista appoggiata da Lega e Fratelli d’Italia. Ma il centrodestra in quell’occasione si era presentato diviso, con un’altra lista in campo.

In questa tornata elettorale in programma a maggio, invece, dovrebbe scendere in campo una lista unica di centrodestra, appoggiata anche da Forza Italia.

Nei giorni scorsi i responsabili provinciali dei partiti – Roberto Salati per la Lega, Alessandro Aragona per Fratelli d’Italia, con il benestare di Forza Italia – hanno espresso l’intenzione di candidare Cocconi.

Nelle scorse settimane si era cercato un "nome nuovo" come possibile candidato del centrodestra a Castelnovo Sotto, ma alla fine la scelta è caduta nuovamente su Roberto Cocconi che garantisce esperienza e conoscenza dei problemi del territorio. La lista dovrebbe presentarsi con il logo dei tre partiti all’interno del simbolo della lista.

Cocconi è tra i consiglieri con maggiore attività di opposizione, occupandosi in particolare di problemi legati a decoro urbani, manutenzioni stradali, investimenti, situazione del centro storico, ma anche le questioni legate alla periferia del paese.

a.le.