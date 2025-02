Il centrodestra:: "Via l’amianto da quell’area"

A poche decine di metri dal municipio ci sarebbe un’area privata con amianto da smaltire. Si tratterebbe di una serie di edifici situati al civico 7 di via Ariosto, accanto al passaggio a livello. Lo segnalano in una interpellanza i consiglieri del centrodestra, chiedendo che, nel prossimo consiglio comunale, il sindaco Stefano Marazzi e la sua giunta diano risposte concrete al problema eternit nel sito e in generale sul territorio bibbianese. Il capogruppo Alberto Bizzocchi in particolare chiede se sia "in programma l’attivazione in concerto con l’Azienda Usl, della bonifica e dello smaltimento del pericoloso materiale tossico segnalato". Domanda poi se l’amministrazione comunale abbia "dato mandato a chi di dovere di avviare un’indagine, controlli e vigilanza sul territorio comunale, per verificare eventuali altre presenze di amianto negli edifici pubblici e in quelli privati adiacenti a strutture private aperte al pubblico".

Infine si chiede come intendano attivarsi il sindaco e la giunta "nei confronti dei proprietari degli edifici in stato di abbandono con presenza di amianto dove si nota il decadimento del materiale, e di strutture lasciate in abbandono le quali potrebbero causare conseguenza gravi per i cittadini". Bizzocchi ricorda anche che la Regione Emilia-Romagna ha attuato da anni la mappatura degli edifici con eternit, tutelare la salute sia della popolazione, con lo scopo di eliminare totalmente la sostanza.

f. c.