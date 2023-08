Il centrosinistra cerca l’unità per lanciare la sfida al sindaco Paoli

Si punta a una coalizione unica del centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali a Bagnolo, dove proprio la divisione di quattro anni fa aveva portato al successo la lista alternativa guidata da Gianluca Paoli, che negli anni precedenti era stata all’opposizione. L’associazione Bagnolo Bene Comune sta lavorando a un accordo con il Pd locale "per superare le divisioni del passato e costruire le basi metodologiche, politiche e programmatiche di una rinnovata alleanza di centrosinistra, aperta a tutte le organizzazioni e a tutti i singoli cittadini che intendono dare il loro contributo di proposte concrete e di partecipazione attiva".

"Esistono ora – dicono Mara Bertoldi e Grazia Mosca, di Bagnolo Bene Comune – le condizioni per scrivere la parola fine a una gestione del Comune che si è dimostrata inadeguata nelle scelte e spesso, in particolare per certi atteggiamenti dell’attuale sindaco, arrogante nei toni e nei modi. Bagnolo Bene Comune ha svolto in questi anni, con puntualità e tenacia, il proprio ruolo di opposizione. Continuerà a fare la propria parte affinché, alle prossime elezioni, possa nascere una nuova e diversa stagione amministrativa, più attenta ai problemi e alle esigenze della comunità bagnolese".

Ci si è però accorti delle scelte, probabilmente risultate sbagliate, che erano avvenute in vista delle precedenti elezioni comunali, con questioni di nomi e di candidati che avevano portato a una netta divisione del centrosinistra locale, dando via libera alla vittoria elettorale della lista di Paoli, passato dall’opposizione al governo del Comune bagnolese.