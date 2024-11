Il Cepam torna in una nuova sede. Giovedì la presentazione dei corsi

Torna la scuola di musica a Castelnovo Sotto, gestita dal Cemap, con corsi per tutte le età. Il Centro Permanente Attività Musicali fa il suo ritorno a Castelnovo, luogo dove la scuola era stata aperta negli anni Novanta. La nuova sede di Castelnovo Sotto, con corsi dall’11 novembre, sarà ospitata al Centro Anch’io (Circolo Ricreativo Castelnovese) di via Petrarca 13/1. Giovedì 7 novembre alle 18,30 si terrà una serata di presentazione aperta al pubblico nella biblioteca del paese, scoprire i percorsi formativi offerti, conoscere i docenti e procedere con le iscrizioni, già aperte e disponibili contattando la segreteria al numero 0522-1695933, oppure scrivendo a info@scuolecepam.it. Tra i docenti si distinguono Riccardo e Leonardo Sgavetti (foto), musicisti castelnovesi di grande esperienza, che rappresentano un riferimento importante per la comunità locale. Porteranno un valore aggiunto alla nuova sede del Cepam, offrendo agli allievi un’occasione speciale per crescere musicalmente sotto la guida di figure di eccellenza. Sono numerosi i corsi previsti, anche con musica d’insieme.