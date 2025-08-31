Il ’Chi sa parli’ riabilitò Nicolini

Tutto iniziò trentacinque anni fa, con quello che è passato alla storia come il “Chi sa parli”. A lanciarlo, sulle colonne del Carlino, fu l’ex partigiano e deputato comunista Otello Montanari (foto). Oggi Montanari non c’è più, ma la sua operazione di verità sui delitti del dopoguerra resta una delle pagine più controverse della storia reggiana e nazionale. Il 30 agosto 1990, infatti, Montanari condivise un messaggio in cui per la prima volta un esponente comunista ammetteva apertamente la responsabilità del Pci – attraverso gli uomini di vertice – nell’omicidio del direttore delle Reggiane Arnaldo Vischi, avvenuto il 31 agosto 1945. Un delitto che fu solo il primo di una serie di omicidi politici, tutti legati fra loro e consumati nel dopoguerra.

Scriveva il Carlino: "Otello Montanari si è alzato da letto, si è seduto davanti alla macchina da scrivere e ha compiuto il tanto sollecitato ‘auto da fè’ del Pci. Lui, comunista da sempre, partigiano, deputato, presidente dell’Istituto Cervi e del Comitato Tricolore, ha deciso di fare il passo. Parlare a chiare lettere delle responsabilità di uomini del suo partito a partire dalla prima vicenda, il delitto Vischi: non vagamente, ma con nomi e cognomi, di gente che contava".

Poi le parole dello stesso Montanari, che non risparmiò gli uomini della sua parte politica: "Può dispiacere perché furono antifascisti che pagarono con anni di carcere o sofferenze, ma procurarono, con alcuni atti, conseguenze e ferite molto gravi alla democrazia, al consorzio umano, al Pci (...) Si trattava certamente di personalità che portavano avanti ‘la doppia linea’". E ancora: "Tolleravano, avevano anche uno stretto legame con chi sopprimeva, sequestrava, faceva espatriare o sparire".

La sua posizione fu chiara e netta: "Bisogna voltar pagina, chi ha da dire parli. Ho amici partigiani che mi dicono: ‘Bisogna fare come la Chiesa, tacere’. No, bisogna dire la verità. Anche se domani qualcuno mi toglierà il saluto (...). Molti altri dirigenti del Pci sono sulle stesse mie posizioni". Parole che scossero l’opinione pubblica. L’articolo del Carlino ebbe un effetto dirompente, tanto da trasformarsi in un caso nazionale. Ne parlarono i principali quotidiani e persino la Pravda nella Russia di Gorbaciov. Con quel gesto Montanari puntò il dito contro chi, nei vertici del Pci, aveva saputo, tollerato e poi taciuto nei processi ciò che era accaduto dopo la Liberazione.

Il “Chi sa parli” fu soprattutto un atto di giustizia: grazie a quelle parole, la magistratura riaprì vecchi casi, individuò colpevoli ancora in vita e assolse innocenti che avevano già scontato anni di galera, a partire dall’ex sindaco di Correggio Germano Nicolini.