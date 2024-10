Il cibo come tutela del territorio. Premio Nuvoletto a Fulvia Salvarani

L’Accademia Italiana della Cucina consegnerà il ‘Premio Nuvoletti’ alla presidente dell’associazione del cappelletto reggiano Fulvia Salvarani. La cerimonia si terrà lunedì alle 18 nella sala del castello di Arceto alla presenza di una rappresentanza della giunta. Salvarani, assieme al marito Gianni D’Amato e al figlio Federico, hanno recentemente inaugurato il loro nuovo ristorante ‘D’AmatOsteria’ proprio all’interno delle mura del castello di Arceto ed è stato dunque scelto questo luogo come cornice dell’evento.

Il riconoscimento, che arriva da una delle tre Accademie riconosciute come istituzioni culturali dalla Presidenza della Repubblica, vuole premiare quei soggetti che sul territorio, con azioni di formazione e divulgazione culturale, contribuiscono a tutelare, diffondere e preservare la storia ed esperienza culinaria del luogo d’appartenenza. Il Comune di Scandiano ha aderito al protocollo d’intesa per la valorizzazione del cappelletto reggiano con il quale si riconosce come i prodotti dell’enogastronomia costituiscano una risorsa culturale ed economica di fondamentale importanza per i nostri territori.

Sempre il Comune propone ‘I sabati a Scandiano’. Si parte oggi col mercato tradizionale di qualità con artigianato artistico e prodotti alimentari dalle 8 alle 19 in piazza Spallanzani, piazza della Libertà e via Garibaldi.

