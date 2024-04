Il cibo ’ibrido’: chicchi di riso con cellule staminali di muscolo

La Scienza dell’Alimentazione non si arresta mai ed infatti ricercatori della Corea del sud della università di Seoul hanno creato un cibo ibrido e hanno descritto il procedimento sulla rivista scientifica Matter. Si tratta, semplificando molto, di chicchi di riso usati come intelaiatura per contenere cellule staminali di muscolo e di grasso di bovino il tutto rivestito, per agevolare la procedura, con gelatina di pesce. Ciò che ne è scaturito, dopo vari passaggi e verifiche di sicurezza alimentare, è un riso di colore rosa tenue con una corposità maggiore di quella normale. Si è notato che tale nuovo alimento contiene l’8% in più di proteine e il 7% in più di grassi rispetto al riso che conosciamo. Si è anche verificato che l’emissione di anidride carbonica per formare queste proteine sarebbe molto più bassa di quella emessa per la loro produzione contenute nella carne bovina e anche il costo, se fosse messo in commercio, sarebbe circa 7 volte inferiore. Gli studiosi per ora contano di migliorare ancor di più le caratteristiche alimentari e nutrizionali di questo estremamente innovativo riso ibrido e ritengono che potrebbe essere assai utile per contrastare la fame in molte popolazioni disagiate e anche essere impiegato come razioni di cibo nelle missioni terrestri e spaziali.

William Giglioli

(medico specialista

in Scienza dell’Alimentazione)