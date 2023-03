Il Cicciolo fa festa a Casina

Torna domani la ‘Festa del Cicciolo’ di Casina. È la rievocazione di un’antica festa contadina giunta quest’anno alla sesta edizione. Si tratta di una sfida tra i migliori ‘norcini’ del territorio, ma anche un’occasione per passare una giornata tra le vie del paese dove si diffonde l’antico profumo di ciccioli, animate dal mercatino agroalimentare e dell’artigianato, da degustazioni, divertimenti ma anche giochi per i bambini. Protagonista della giornata, appunto, il cicciolo, alimento super calorico che nella tradizione contadina costituiva un vero e proprio pasto. La festa prende il via alle 9 con l’inizio della cottura dei ciccioli e proseguirà tutto il giorno per arrivare alle 16 con la premiazione del prodotto migliore. A sfidarsi in gara, quest’anno sono ben 48 squadre provenienti tutte dall’Appennino, precisamente dalle province di Reggio Emilia e Mantova. L’Accademia del Cicciolo, presieduta da Pietro Grosset, avrà il compito di eleggere il ‘Cicciolo d’oro 2023’. Nella zona del bar Palazzina, dalle 12 sarà possibile pranzare con polenta, porchetta, casagai, salciccia e ciccioli, mentre girando tra i banchetti del mercato agroalimentare sarà possibile acquistare prelibatezze del territorio come il pecorino dell’Appennino Reggiano, l’Aceto balsamico di Reggio Emilia, salumi tipici, carne di cinghiale e il Parmigiano Reggiano di Montagna delle due Latterie di Cortogno e Migliara. Durante la manifestazione sarà presenta la Croce Rossa di Casina per gli aspetti sanitari.

s.b.