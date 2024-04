Il ciclista di 51 anni ricoverato al Maggiore di Parma in gravi condizioni

È stato ricoverato in condizioni definite gravi, ma non risulta in pericolo di vita il ciclista coinvolto l’altra sera in un incidente stradale a Codisotto di Luzzara, avvenuto sul cavalcavia che collega la Cispadana alla ex Statale 62, al confine con Suzzara, tra Emilia e Lombardia. Qui si è verificato il tremendo schianto tra un’autovettura e una bicicletta da corsa, su cui viaggiava un uomo di 51 anni, M. M., reggiano d’origine ma residente a Gonzaga, dove probabilmente era diretto al momento dello scontro. Sbalzato ad alcuni metri di distanza prima di ricadere al suolo, il ciclista è stato raggiunto dagli operatori della Croce rossa di Guastalla, dall’autoinfermieristica della Bassa e dal personale dell’elisoccorso di Parma. Proprio a bordo del velivolo il 51enne è stato accompagnato all’ospedale Maggiore di Parma, con gravi fratture agli arti inferiori, oltre che per un trauma cranico facciale riportato nell’urto con il parabrezza della vettura e nella successiva ricaduta sull’asfalto. Gli agenti della polizia locale del reparto infortunistica della Bassa Reggiana hanno eseguito gli accertamenti, identificando il conducente dell’auto, un 19enne abitante a Luzzara.