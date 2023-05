Il ciclista non fu responsabile della morte del centauro

CADELBOSCOBAGNOLO

Andrea Valentini, 42 anni, reggiano, è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale per la tragica morte, avvenuta a seguito di un incidente, di Ferdinando Sicignano, 33 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Bagnolo. La sentenza di non luogo a procedere è stata pronunciata ieri dal Gup Silvia Guareschi, al termine di una intensa battaglia legale tra il pubblico ministero Marco Marano, e il difensore dell’imputato, l’avvocato Nino Giordano Ruffini. Il 12 giugno 2022, Valentini stava percorrendo a bordo della sua bicicletta, un sentiero sterrato che costeggiava il torrente ‘Tassone’ sino all’incrocio con la Strada Provinciale 40 – siamo sulla strada che collega Cadelbosco a Bagnolo -, quando veniva travolto dalla moto guidata da Sicignano che sopraggiungeva ad una velocità stimata di circa 110 kmh, secondo quanto riportato dal capo d’imputazione. Mentre la bici si spezzava in due, Sicignano veniva sbalzato contro il guard rail decedendo sul colpo. Valentini risultava pressoché illeso. La bagarre processuale è nata sulla questione se la bicicletta condotta dall’imputato avesse concesso la precedenza alla moto (il codice della strada prevede che in quella situazione la precedenza spettava a quest’ultima). Secondo il Pm Marano, la bicicletta aveva ‘impegnato’ la carreggiata nonostante il sopraggiungere della moto. Ma l’avvocato Ruffini, anche attraverso l’audizione di un testimone oculare, ha potuto dimostrare come Valentini fosse fermo all’incrocio al sopraggiungere della moto. Il legale del 42enne ha espresso "particolare compiacimento" per l’esito del processo in cui i parenti stretti della vittima si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Enrico Della Capanna.

Nicola Bonafini