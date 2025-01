Il ciclone "Herminia". Raffiche a 100 km l’ora. Strage di alberi e piante. Blackout per 300 utenze

Gli esperti lo hanno battezzato “ciclone Herminia“ che dalle isole britanniche e dal Nord Europa ha investito anche Reggio e la nostra provincia. Un vento caldo con raffiche arrivate a toccare punte fino ai 100 km/h, spazzando via tutto. Oltre 120 interventi dei vigili del fuoco, con 35 uomini impegnati dal comando provinciale e dai distaccamenti di Sant’Ilario, Guastalla, Castelnovo Monti e dai volontari Luzzara, per tutta la giornata di ieri insieme a carabinieri, polizia locale e protezione civile per garantire sicurezza. Una strage di alberi, piante e rami caduti che hanno provocato interruzioni di strade e danni a diverse auto in sosta, ma fortunatamente non si registrano feriti. E poi, dopo quelli della nevicata di dicembre, ancora blackout elettrici a macchia di leopardo, con 300 utenze ko. E poi ancora tetti scoperchiati di case e aziende. Fino ai livelli dei fiumi cresciuti alla soglia di allerta. In diversi comuni sono stati aperti i Coc.

Forti raffiche di vento hanno colpito anche il centro con le bancarelle degli ambulanti al mercato spazzate via nella paura generale. In via Monte San Michele i pompieri sono dovuti intervenire per la caduta di una copertura catramata da un tetto, finita su una vettura parcheggiata. In diverse zone – e anche nel parco delle Caprette – si sono registrati numerosi alberi caduti così come a San Bartolomeo, verso Castelbaldo con strada interrotta a lungo.

Il vento ha colpito forte soprattutto Scandiano. Dall’antica torre campanaria della Chiesa Grande sono volate tegole e calcinacci invadendo via Marconi. Chiusura temporanea anche per via Molinazza al confine con Sabbione di Reggio sempre per alberi caduti. Problemi pure a Mazzalasino/Rondinara in via Fornaci. Danni anche all’arcostruttura della zona sportiva scandianese dove sono state sospese tutte le attività. I danni maggiori si sono registrati nella zona artigianale di Bosco dov’èstata colpita l’azienda Li&Pra come riportiamo nella pagina a fianco. A Casalgrande, un pino è caduto vicino alla scuola elementare di Sant’Antonino, mentre un palo Telecom è stato danneggiato. A Castellarano una quercia ha danneggiato il cappotto di un edificio residenziale appena ristrutturato di fronte alla caserma dei carabinieri, danneggiando pure un’auto. Interventi anche a Viano.

A Ghiarda di Bibbiano (tra la provinciale e via Girondola), due pali Telecom ko, precipitati sulla strada, ma subito ripristinati. Temporaneamente chiuse anche via Carso, via Dante Alighieri e via 24 Maggio. Via Ariosto, a ridosso di piazza della Repubblica, è rimasta chiusa a lungo e presidiata dalla polizia locale perché un alto cedro che sorgeva nei giardini pubblici era stato sradicato ed era pericolante: lo si è purtroppo dovuto abbattere. A Cavriago un grosso albero è caduto nella mattinata in via Fornace, altre due piante si sono schiantate una nei pressi dell’asilo I Tigli (ma non ha causato disagi), l’altra in via Barboiara. Un terzo nel parcheggio Pianella ha leggermente danneggiato due vetture in sosta. A San Polo una conifera che sorgeva in un giardino privato di via Marconi ha bloccato la circolazione. Diversi interventi pure ad Albinea dove sono stati rimossi rami caduti a Borzano Montericco e Broletto.

Nella mattinata un albero sradicato in un giardino privato si è abbattuto sulla Ss63 in centro a Vezzano. Prontamente rimossa. Salendo verso la montagna, piante cadute anche a Casina, in località Rio Torbido sempre sulla Statale, poi in via per la chiesa in centro e nella frazione di Leguigno. A Villa Minozzo, in località Coriano, in via Pradancino, il maltempo ha causato l’otturazione di un fosso, riversando acqua e detriti in strada.

Criticità sulle linee elettriche di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Baiso (specialmente nelle zone di Malpasso, Cà del Fabbro e Costa Bassa di San Cassiano, Muraglione) Casalgrande, Scandiano: 300 le utenze interrotte. Qualche disagio anche alle reti telefoniche sul crinale, fra Cerreto Alpi e le zone di Ventasso.

Sotto la lente anche Secchia ed Enza che si sono ingrossati per via della pioggia delle ultime ore. Per quest’ultimo "è stato valutato che – recita una nota della Prefettura che ieri pomeriggio ha riuniti sindaci, vigili del fuoco forze dell’ordine, protezione civile, Aipo, Bonifica ed Enel per un summit urgente al fine di fare il punto sull’emergenza – considerata la tendenza ad un affievolimento del maltempo, sebbene risulti di poco al di sotto del colmo (11 metri), al momento non si è ravvisata la necessità di chiudere il ponte Sorbolo che continua comunque ad essere presidiato da personale della Provincia".

