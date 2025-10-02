’Il cielo sopra le nuvole’ al via sabato. L’esposizione di Serafino Valla

L’antologica di Serafino Valla all’Abbazia di Polirone, dal titolo ‘Il cielo sopra le nuvole - Quando Spiritualità e Filosofia dialogano con l’Eternità’, aprirà il 4 ottobre, fino al 2 novembre, all’interno del Refettorio Monastico dell’Abbazia di Polirone a San Benedetto Po (Mantova). Curata da Giammarco Puntelli e realizzata con il patrocinio della Città, l’esposizione riguardante il pittore di Luzzara (1919-2014) sarà inaugurata sabato alle 17 e proporrà una cinquantina di opere realizzate dagli anni Sessanta al 2010. Un percorso che documenta attraverso pittura, disegno e scultura, una poetica fondata sull’osservazione della natura e una spiritualità connessa alla vita.

"Serafino Valla è una voce autentica dell’arte contemporanea italiana, un maestro che decide di esprimersi con un linguaggio naïf rivisto, per raggiungere una serie di obiettivi integrati al senso della testimonianza", dice Giammarco Puntelli. "La mostra nell’Abbazia di Polirone, con l’Ultima cena di Girolamo Bonsignori e le architetture affrescate da Antonio Allegri, vuole segnare l’incontro tra Serafino Valla e il territorio, per celebrare San Francesco", scrive Giuseppina Valla, custode e curatrice delle opere. "Nella vita di mio padre c’è stato un profondo legame con il pensiero francescano. La fede e la natura sono state per lui motivo di conforto e orientamento".

Lara Maria Ferrari