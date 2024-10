Il cimitero come luogo di cultura

Vivere il cimitero non solo come luogo di memoria ma anche di arte, cultura e identità collettiva.

È la proposta di ’Oltre’, rassegna di appuntamenti culturali in programma tutti i sabati di ottobre al Cimitero monumentale, promossa per il terzo anno dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Cinqueminuti.

Un invito a esplorare gli angoli più interessanti e suggestivi del cimitero con le visite tematiche, i concerti e gli spettacoli di danza e teatro, per valorizzarlo come luogo di bellezza, incontro, conoscenza, scambio tra culture e generazioni.

Si parte sabato (ore 15) con una visita guidata a cura dello storico Massimo Storchi, realizzata in collaborazione con Istoreco, dal titolo ’La creazione della nazione (1800-1915)’. Alle 17, con partenza dal portico neoclassico progettata da Prospero Sorgato, va in scena lo spettacolo itinerante ’Nebbia’, progetto di teatro-danza incentrato sulla coreografia: prende ispirazione dal sentimento di incompletezza, intoccabilità e dubbio che si può riscontrare nella vita di tutti i giorni.

’Oltre’ prosegue il 12 ottobre (ore 15) con la visita guidata “Famiglie e personaggi reggiani: l’industria” a cura di Nicola Tirelli Prampolini. A seguire (ore 17), va in scena ’Demetra e Persefone’, cammino sonoro sulle orme del mito a cura della compagnia Teatro dell’Orsa.

Sabato 19 il cimitero si riempie di musica con l’orchestra giovanile Cherubino-Florestano del Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti ’A. Peri-C. Merulo’ diretta da Gabrielangela Spaggiari.

La rassegna si chiude il 26 ottobre con il concerto di Mirco Ghirardini, che con il suo clarinetto condurrà il pubblico in un itinerario musicale evocativo e affascinante.

Tutti gli spettacoli saranno preceduti, alle 15, da visite guidate tematiche a cura di Alberto Bevilacqua, dirigente dei Servizi ai cittadini del Comune di Reggio, dello storico Massimo Storchi e dell’esperto di storia locale Nicola Tirelli Prampolini.

Tutte le attività di ’Oltre’ sono gratuite e ad accesso libero.

Gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di pioggia